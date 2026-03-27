Fernández (PP) creu que "només un fanàtic" pot compartir la limitació del preu de l'habitatge

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest divendres que "només un fanàtic" pot compartir la limitació del preu de l'habitatge i ha negat que s'hagi de regular els grans tenidors perquè considera que no els correspon als propietaris d'habitatges fer política social.
"Des que es va aprovar fa dos anys, no ha parat de pujar el preu del lloguer i no hi ha hagut mai menys oferta. Està aconseguint el contrari del que persegueix", ha dit sobre el topall al preu del lloguer en una entrevista a '20 minutos' recollida per Europa Press, en la qual ha reiterat que la política d'habitatge del Govern és d'inspiració marxista.
Ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, per no tenir pressupostos: "És una decepció total, som al mateix escenari de constant bloqueig i inestabilitat que teníem en l'època anterior amb Pere Aragonès. Només ha canviat el nom del president de la Generalitat".
Preguntat per la pujada del PSOE en comicis autonòmics com a Extremadura o a Castella-la Manxa, Fernández ha expressat que els socialistes s'han "acostumat a celebrar les derrotes i jo els animo a que les continuïn celebrant amb vehemència".
Sobre les diferències d'opinió dins el PP, ha defensat que no són una secta i que no hi ha por d'expulsar la dissidència com a Vox: "Quan aixeques el dit, sembla que et tallen el cap", ha expressat.