Fernández (PP) considera una decisió "correcta" sacrificar senglars per la PPA

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assegurat aquest dimarts que el sacrifici massiu de senglars per controlar la pesta porcina africana (PPA) és "una decisió desagradable, però correcta".
"I sí, assumeixo que si l'haguéssim pres nosaltres tindríem una manifa a la nostra seu amb pancartes de Peppa Pig i la seva família", ha dit en una publicació a X recollida per Europa Press.
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet aquest dimarts una crida a complir amb les restriccions per la PPA i ha lamentat la sobrepoblació de senglars a Catalunya, per la qual cosa ha instat a "reduir-ne de manera dràstica" el nombre d'exemplars.