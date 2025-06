Alejandro Fernández (PP): Conde-Pumpido "treballa per a Sánchez" i no per a la constitucionalitat de les normes

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat aquest dijous que el president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, "treballa" per al president del Govern central, Pedro Sánchez, i no per vetllar per la constitucionalitat de les normes.

Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press després que el TC hagi avalat la llei d'amnistia, amb els 6 vots a favor de la majoria progressista i els 4 en contra de la minoria conservadora.

"A diferència d'altres, nosaltres no cremem contenidors quan una sentència no ens agrada, però tenim tot el dret del món a dir que Conde-Pumpido treballa per a Sánchez i no per vetllar per la constitucionalitat de les normes", ha expressat el líder popular.