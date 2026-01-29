Alejandro Fernández (PP) assegura que ara té "sintonia absoluta" amb Feijóo

Allunya la possibilitat de pactar amb Junts i prefereix "mil vegades Vox" abans que Bildu
BARCELONA, 29 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP català, Alejandro Fernández, ha explicat aquest dijous que en els últims dos anys ha millorat la seva relació amb el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, i que ara tenen una "sintonia absoluta".
En una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha admès que dos anys enrere tenien discrepàncies sobre l'estratègia política a seguir, però que tot va canviar després de les eleccions catalanes en què van aconseguir pujar de 3 a 15 escons: "Des d'aleshores, la sintonia és absoluta".
RELACIÓ "MOLT BONA"
"La veritat és que la relació ara és molt bona", ha afegit Fernández, que també ha parlat de la política de pactes dels populars, justificant les aliances que tenen amb Vox.
En la seva opinió, no té sentit acceptar que el PSOE pot pactar amb Bildu, formació que acusa de no haver condemnat el terrorisme, i que el PP no pugui fer el mateix amb Vox.
"Si jo hagués de triar entre Bildu i Vox, prefereixo mil vegades Vox", ha sostingut el líder del PP català, que ha responsabilitzat el president del Govern central, Pedro Sánchez, d'aquest escenari per oposar-se a pactar amb la seva formació.
"Qui ha decidit que no es pot pactar amb el PP, i ens deixa només amb la possibilitat d'explorar aliances amb Vox, és el PSOE", ha sostingut Fernández, que no creu que els socialistes canviïn de doctrina, tampoc en cas que Sánchez no liderés el partit.
PACTES AMB JUNTS
Pel que fa a Junts, s'ha mostrat pessimista sobre la possibilitat que puguin arribar a acords perquè "tinc la sensació que no només no es moderarà, sinó que per la pressió d'Aliança Catalana es farà cada vegada més radical".
En preguntar-li per l'intent d'acostament de Feijóo amb Junts després de les últimes generals, creu que tot el que ha passat aquests anys evidencia que els de Carles Puigdemont "no tenien cap intenció de canviar i de fer un acte de constricció" sobre el procés.
"Amb les idees que defensa Junts, ara és impossible arribar a un acord polític", ha recalcat Fernández, malgrat afegir que sí poden coincidir en determinades votacions sobre algunes propostes.
ALIANÇA CATALANA
També ha considerat que difícilment un votant del PP pot apostar ara per la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a qui reconeix que comunica bé i no li agrada que hi hagi formacions a qui facin un "cordó sanitari", com Vox.
"Per mi, particularment, les idees de Sílvia Orriols són molt semblants a les que ja havia desenvolupat Quim Torra. És una mena de nacionalisme racial que em sembla una animalada", ha apuntat.