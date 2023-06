Alejandro Fernández (PP) a Aragonès: "Si continua governant malament pagarà un preu"

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha advertit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "si continua governant malament pagarà un preu i si vol reactivar el procés pagarà un preu també".

Ho ha dit durant la seva intervenció en el ple del Parlament després de la compareixença d'Aragonès per informar sobre els canvis en el Govern, en la qual Fernández ha afirmat que ERC va tenir mals resultats en les eleccions municipals.

"'Welcome to the jungle', cavaller. A veure com se li dona", ha ironitzat el diputat popular, que ha acusat Aragonès de falta d'humilitat quan els resultats electorals eres positius per als republicans.

Fernández ha assegurat que ERC es va considerar un nou eix de la societat catalana i que no va saber veure que després d'un cicle reeixit en pot venir un de negatiu.

També ha atribuït els resultats d'ERC a generar falses expectatives a l'independentisme: "Beure i bufar no pot ser, que és el que ha fet amb la taula de diàleg".