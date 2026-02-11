Alejandro Fernández (PP) apunta a una presumpta corrupció en la FCF

Dalmau nega que la Generalitat encobreixi indicis de corrupció
BARCELONA, 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha apuntat aquest dimecres a una presumpta corrupció en la Federació Catalana de Futbol (FCF) i ha dit que l'entitat "no pot ser el 'xiringuito' del PSC" i que el Govern no pot encobrir la situació, textualment.
Ho ha dit en la sessió de control al Govern del Parlament, en la qual el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, s'ha tornat a sotmetre a les preguntes dels grups parlamentaris en substitució del president, Salvador Illa, que continua de baixa mèdica.
"Els mateixos atestats dels Mossos són demolidors: 213 certificats manipulats i 88 signatures de presidents de clubs falsificades. L'assumpte ha adquirit dimensions escandaloses", ha dit Fernández.
El dirigent popular també ha explicat que 440 clubs van exigir una assemblea extraordinària que, segons ell, era competència del Govern, i ha afirmat que l'entitat Transparencia y Democracia en el Deporte ha anunciat que presentarà una querella contra el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
Dalmau ha negat que el Govern encobreixi indicis de corrupció en cap cas: "Si vostè o qualsevol persona té indicis de corrupció sobre alguna qüestió, ja sap on s'ha de dirigir. Aquest govern respondrà amb transparència".