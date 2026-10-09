Fernández (PP) afirma que "l'evident fals independentisme de Rufián el retrata"

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que "l'evident fals independentisme de (Gabriel) Rufián el retrata a ell" i el moviment independentista.
Ho ha dit en una publicació a X recollida per Europa Press aquest divendres, en la qual ha sostingut que "és molt lleig fer política fingint ser qui no ets".
"Durant anys van fitxar sense filtre per aparentar ser més dels que realment són, i a aquest suïcidi n'hi van dir eixamplar la base. Però es veu que no escarmenten, perquè veient alguns fitxatges, sortiran 'Rufians de dretes' per les cantonades", ha resolt.