Alejandro Fernández (PP) afirma que Illa "s'ha menjat l'agenda política" dels seus antecessors

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, "s'ha menjat l'agenda política dels seus antecessors" i ha criticat que en alguns elements com l'habitatge o els impostos, segons ell, segueix depenent d'ERC i els Comuns.
Així s'ha expressat aquest dissabte des de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), on ha participat en l'aacto 'Vallès occidental: impulsant el creixement i la competitivitat', organitzat pel PP, en el qual també han intervingut el president del PP de Sant Cugat, Álvaro Benejam, i el secretari general del partit a la província de Barcelona, Josep Tutusaus.
Fernández ha assegurat que Illa està pujant els impostos i intervenint el mercat de l'habitatge "més si cap" el que, diu, està fent pràcticament impossible posar habitatge en lloguer, textualment.
A més, també ha criticat les dades de qualitat educativa: "No solament no ha estat capaç de donar-li la volta, són cada vegada pitjors", ha sostingut.
Així, ha dit que el PP és la "única formació política que té un programa econòmic d'acord amb els temps i, a més, racional".
SITUACIÓ A CATALUNYA
Ha fet un balanç de la política portada cap a Catalunya en els últims anys i ha dit que malgrat ser, segons ell, una de les regions europees amb més possibilitats, "porta una dècada recorrent un camí molt perillós".
En aquest sentit, ha citat diverses qüestions que, diu, "han anat minant i destruint la competitivitat de l'economia catalana".
Ha apuntat que la pressió fiscal és "absolutament confiscatòria" i ha criticat que Catalunya, segons ell, tingui el tram autonòmic d'IRPF més alt i que hi hagi 15 impostos propis, i ha ratllat alguns d'ells de vergonyosos en immorals.
També ha assenyalat una política d'habitatge "catastròfica" i ha remarcat que no es protegeix al propietari i no es dona facilitats als constructors, en les seves paraules, i ha reclamat major col·laboració públicoprivada.
A més, ha demanat recuperar la capacitat de "organitzar grans esdeveniments internacionals" davant del que ha qualificat de la cultura del no a tot.
CORDONS SANITARIS
D'altra banda, s'ha referit a la qüestió dels cordons sanitaris i ha defensat que són "l'únic partit polític de l'arc català" que no creu en ells.
"Nosaltres creiem que en democràcia cal parlar amb tothom i creiem que no es pot aïllar per una ideologia concreta", ha explicat, i ha assenyalat que la resta de partits, en les seves paraules, es passen el dia demanant que cal il·legalitzar a un altre.
"Nosaltres evidentment les nostres barreres són la llei, la constitució, els nostres principis i valors però no li anem posant a la gent carnet de demòcrata", ha resolt.
ELECCIONS MUNICIPALS
Sobre les eleccions municipals, convocades pel 2027, creu que el seu partit donarà "un salt admirable" després de, segons ell, haver estat a punt de desaparèixer a Catalunya.
Per això, ha volgut agrair el suport als afiliats i simpatitzants que han donat suport als líders del PP en "cadascun dels municipis".