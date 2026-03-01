Alejandro Fernández (PP) afirma que Illa hauria de convocar eleccions si no aprova Pressupostos

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
Assenyala que "no té sentit" demanar l'ordinalitat només per a Catalunya
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hauria de convocar eleccions si no aconsegueix aprovar els Pressupostos: "En totes les democràcies occidentals sòlides, quan de manera reiterada ets incapaç de presentar Pressupostos, assumeixes que no tens la majoria i convoques eleccions", ha apuntat.
En una entrevista concedida a 'Crónica Global', recollida per Europa Press aquest diumenge, ha dit que no descarta cap escenari respecte a l'aprovació dels comptes perquè "el que passarà amb el tripartit encobert és imprevisible".
"Donar suport a Illa surt molt car. Esperem que qui ho hagi fet aprengui de l'error. La política en habitatge i en l'àmbit econòmic d'aquest Govern està més prop de l'extrema esquerra que del centre", ha sostingut.
FINANÇAMENT I RODALIES
Preguntat pel model de finançament per a Catalunya ha reclamat que un canvi de model s'ha de fer mitjançant un acord amb totes les comunitats autònomes i ha afegit que "no té sentit" demanar l'ordinalitat només per a Catalunya.
"Ha d'haver-hi un sistema just, que permeti a les comunitats autònomes finançar-se. S'han d'analitzar les necessitats concretes de cadascuna i un pla de viabilitat per evitar el malbaratament, que és un problema brutal que té Catalunya", ha defensat.
Sobre la situació de Rodalies ha apuntat que "hi ha un problema de gestió i d'incompetència, no de titularitat ni de fórmula jurídica", tot i que ha demanat deixar un temps per avaluar el funcionament de la nova empresa mixta.
FEIJÓO
Preguntat per la seva relació amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que la relació personal sempre ha estat bona i s'ha mostrat "orgullós de formar part d'un partit on es pot discrepar, no com el PSOE o Vox", i ha afirmat estar d'acord amb les declaracions de Feijóo sobre la tornada del rei Joan Carles I a Espanya després de la desclassificació de documents del 23-F.
"Hem de seguir creixent, però en les últimes eleccions generals passem de tres a sis i en les catalanes de tres a 15, protagonitzant el creixement més gran de la història del PP català. Això és un treball compartit, de la direcció nacional i de l'autonòmica", ha defensat.
RELACIÓ AMB VOX
Sobre la relació de la seva formació amb Vox, de qui ha dit que no li agraden els seus "atacs dissimulats a la corona", a més de, diu, el concepte de Vox sobre l'Europa de les fronteres.
També s'ha referit a les negociacions de PP i Vox per a la formació de governs autonòmics a Extremadura i Aragó: "Si jo guanyés les eleccions a Catalunya i hagués de formar govern amb Vox, estaria tan content que no tindria cap problema a compartir les negociacions", ha destacat.