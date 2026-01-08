Fernández (PP) acusa Sánchez i Junqueras de pactar "la seva supervivència"

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, de pactar "la seva supervivència", en al·lusió a l'acord sobre el nou model de finançament.
En un missatge a X aquest dijous recollit per Europa Press, el dirigent popular ha equiparat l'acord de Sánchez i Junqueras amb els pactes del 2009: "Zapatero, Montilla i ERC van pactar un model de finançament 'singular' i que respectaria el 'principi d'ordinalitat'. Us sona?".
"Sánchez i Junqueras han pactat la seva supervivència com bons trilers: dolent per a Catalunya i dolent per a tot Espanya", ha subratllat Fernández.