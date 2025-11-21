Fernández (PP) acusa el PSC, Junts, ERC i els Comuns de voler oblidar el cas de la Dgaia

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat aquest divendres el PSC, Junts, ERC i els Comuns de voler oblidar l'"escàndol de la Dgaia", actual Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (Dgppia).
"Pretenen ficar al calaix de l'oblit l'immoral i repugnant escàndol de la Dgaia. No ho permetrem, i exigirem responsabilitats fins que es congeli l'infern, si cal", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Fernández ha fet referència a una intervenció a X de la seva companya Lorena Roldán al Parlament, en què va acusar aquests partits de voler tapar en la comissió d'investigació la "corrupció i frau" de 167 milions d'euros en suposats ajuts socials de la Generalitat.