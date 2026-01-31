Alejandro Fernández (PP) acusa a l'independentisme i a l'esquerra de ser "hipòcrites" amb l'ocupació

Kike Rincón - Europa Press
Defensa "oferir seguretat, tranquil·litat, garanties i protecció" als propietaris i inquilins
GIRONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dissabte a l'independentisme i als partits d'esquerra de ser "uns hipòcrites" amb l'ocupació il·legal, i ha afirmat textualment que han portat a Catalunya a convertir-se en el paradís ocupa de tota Europa.
Ho ha dit en un acte del PP sobre l'habitatge celebrat a Girona, en el qual també han participat la diputada en el Congrés Cristina Agüera; les diputades en el Parlament Eva García i Àngels Esteller; el president del PP a Girona, Daniel Ruiz i la presidenta de la unió de propietaris Som Habitatge, Núria Garrido, ha informat el partit en un comunicat.
Segons Fernández el 43% de les ocupacions d'habitatge en l'Estat es donen a Catalunya i ha assenyalat la "hipocresia" dels partits que, segons ell, les han justificat fins que els ocorren a ells.
En aquest sentit, ha demanat no tenir complexos "a l'hora de rebatre les mentides de l'esquerra" i ha afegit que l'última crisi immobiliària no va ser resultat de la liberalització del sòl sinó de les caixes d'estalvi intervingudes pel poder polític, en les seves paraules.
Ha afegit que l'habitatge és la primera preocupació entre els joves i ha dit que a Catalunya "s'està condemnant a tota una generació de joves que no veu futur de cap tipus".
POLÍTICA D'HABITATGE
Ha criticat que les polítiques d'habitatge actuals tenen la "voluntat d'imposar-li al propietari el preu al que ha de llogar el seu habitatge i imposar als constructors un percentatge absolutament insostenible de protecció oficial que fa inviable la construcció de pisos".
Així, ha defensat que la proposta del PP passa per "oferir seguretat, tranquil·litat, garanties i protecció" als propietaris i inquilins, donar facilitat als constructors, baixar impostos i lluitar contra l'ocupació il·legal.
TAULA RODONA
Durant l'acte s'ha organitzat una taula rodona moderada per Esteller, qui ha assenyalat que les polítiques d'habitatge a Catalunya "estan condicionades pels Comuns" el que, al seu semblar, suposa una limitació del dret de propietat.
Per la seva banda, Garrido ha destacat el "excés d'intervencionisme" al mercat immobiliari per part de l'administració i García ha advocat per afavorir un marc normatiu que permeti l'alliberament de sòl, textualment.
Agüera ha criticat que la situació actual de l'habitatge és conseqüència de les polítiques del Govern que, ha dit, "promet fum" i, segons ella, està bloquejant al Congrés la llei contra l'ocupació i la llei del sòl que han estat aprovades en el Senat.