Alejandro Fernández (PP) acusa l'esquerra d'haver "menyspreat i infravalorat" els joves

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dijous a l'esquerra d'haver "menyspreat i infravalorat" els joves, a qui ha instat a ser lliures i valents.
"L'esquerra i el separatisme us havia intentat convèncer que per ser rebels calia ser com ells, i després han demostrat que ells són els que viuen de l'Estat", ha dit en un acte de Noves Generacions a Sant Cugat (Barcelona) amb el president de NNGG, Ignacio Dancausa, i la presidenta de NNGG de Catalunya, Jimena Vallejos.
Fernández ha afirmat que l'esquerra estava convençuda que podia "comprar barat" als joves amb qüestions com el bo jove o passant de curs, ha dit, amb la meitat de les assignatures suspeses.
"L'esquerra us ha arribat a dir que per ser joves enrotllats calia ser uns 'perroflautas guarros', doncs no", i ha apel·lat a la llibertat individual dels joves per prendre les seves pròpies decisions.
Finalment, ha citat Joan Pau II per demanar els joves que no tinguin por i ha conclòs: "El futur d'Espanya, que està en dubte, està a les vostres mans. Serà la vostra generació la que recuperi l'orgull de ser espanyol".
Per la seva banda, Ignacio Dancausa ha assegurat que els joves del PP són una "majoria silenciosa que cada vegada és menys silenciosa" i ha demanat a les generacions més joves que facin una passa al davant amb la vista posada en 2027 per les eleccions.