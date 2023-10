Alejandro Fernández (PP) acusa Aragonès d'intentar "fer de Chuck Norris" al Senat

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dijous el president de la Generalitat, Pere Aragonès, de provar de "fer de Chuck Norris" al Senat, on ha anat per defensar l'amnistia i el referèndum.

"Acabem de veure Pere Aragonès intentant fer de Chuck Norris al Senat... però no sé, com que no li acaba d'encaixar gaire bé el paper", ha remarcat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Al Senat, Aragonès ha situat l'amnistia per als encausats pel procés com el "punt de partida imprescindible" d'un camí que té com a destinació la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació, que s'ha mostrat convençut que s'acabarà celebrant.