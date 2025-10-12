Alejandro Fernández (PP) sobre el 12-O: "Ser catalans és també la millor manera de ser espanyols"

BARCELONA 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha celebrat aquest diumenge el Día de la Fiesta Nacional defensant que "ser catalans és també la millor manera de ser espanyols".
Ho ha declarat a la premsa abans de la manifestació pel 12 d'Octubre a Barcelona, convocada per les entitats Espanya i Catalans Movimiento Cívico i Cataluña Suma por España.
A més, ha defensat el que defineix com a vincle atlàntic i les relacions amb Hispanoamèrica, amb el qual "s'han construït algunes de les pàgines més brillants de la Història de la cultura universal", i ha destacat el Premi Nobel de la Pau recent concedit a l'opositora veneçolana María Corina Machado.