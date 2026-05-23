Alejandro Fernández sobre el congrés del PP català: "Sortirem units, forts"

Lorena Sopêna - Europa Press
Assegura que es necessita una organització amb més capacitat de "penetració territorial"
BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha afirmat que el congrés del PP català que se celebrarà el 27 de juny servirà per donar un nou impuls al projecte: "Sortirem units, forts i amb un projecte àmpliament compartit".
Preguntat en una entrevista de 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, si el congrés servirà per superar vells polsos entre famílies i formar una direcció coral, ha respost que "és possible, és necessari i serà així".
"Les discrepàncies formen part del passat, i això significa que treballant conjuntament les coses funcionen", ha dit el líder popular, que ha destacat el creixement en vots i escanys dels últims 10 anys.
SECRETARIA GENERAL
Fernández, que opta a la reelecció com a president, ha explicat que la idea és ser alternativa al nacionalisme i al socialisme que han governat en els últims 40 anys, i als quals veu "responsables de la decadència de Catalunya".
Sobre si veu necessari renovar el càrrec de secretari general, que ostenta Santi Rodríguez, ha respost que "un dels pocs privilegis" que té és el de poder proposar qui ocupa aquest càrrec i que, quan arribi el moment, ho farà.
PUNT D'INFLEXIÓ
Ha explicat que un dels objectius del congrés és aconseguir una organització política que tingui "una major capacitat de penetració territorial i sigui capaç d'arribar a més llocs", i augura que aquesta cita serà un punt d'inflexió per aconseguir-ho.
Preguntat per les aspiracions electorals del PP català, ha explicat que l'objectiu és tenir força suficient per suprimir l'impost de successions, canviar la llei d'Habitatge i protegir la propietat privada, així com canviar l'agenda política.