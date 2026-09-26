Alejandro Fernández als 9 candidats del PP a Osona (Barcelona): "El temps sempre ens dona la raó"

Reyes veu en els populars un "punt d'inflexió" per a Vic i la resta de la comarca, amb Ferran al capdavant
VIC (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
El president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha animat als candidats populars a les properes municipals a la comarca d'Osona (Barcelona), que passen de 3 en les anteriors eleccions a 9, que confiïn en els valors del partit: "El temps sempre ens dona la raó", ha assegurat.
Així s'ha expressat en la presentació d'aquest dijous a Vic (Barcelona), acompanyat pel secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, el president a la província de Barcelona, Manuel Reyes, i els candidats als 9 municipis d'Osona, encapçalats pel de la capital de la comarca, Pau Ferran.
Fernández ha destacat el "sentiment contradictori" de defensar la llibertat, sentir-se català i espanyol sense complexos, la propietat privada i molts altres valors en una Catalunya en la qual, segons ell, s'han anat destruint però on és més important fer-ho.
Per això, ha insistit que el temps sempre acaba donant la raó als populars, com ha passat en àmbits com l'educació, en habitatge i en immigració, sobre els quals porten avisant del "autèntic caos" que hi ha a Catalunya.
"No tenim dret a queixar-nos, tenim dret a lluitar. Us animo a aixecar-vos i a menjar-vos el món", ha encoratjat als candidats, assegurant que la comarca mai havia tingut un equip tan valent i format per potencials alcaldes de primer nivell.
REYES
Per la seva banda, Reyes ha reivindicat que "allà on el PP governa, la gent repeteix" per la seva capacitat d'estar al govern i de fer-ho bé, i ha lamentat tant l'estat de Catalunya, segons ell, amb el Govern amb el pressupost més alt de la seva història, com el de Vic.
Per això, ha defensat un "canvi" per al país, però també per a Osona i la seva capital comarcal, que ha assegurat que arribarà si els 9 candidats aconsegueixen la força suficient en les properes eleccions municipals.
Ha assegurat que els nous candidats, encapçalats per Ferran, representen un "punt d'inflexió" per a la ciutat que, segons ell, ha perdut el nord, i per a la seva comarca, pel qual ha emplaçat a treballar units, tant als afiliats i simpatitzants com als quals encara no ho són.
FERRAN
Ferran ha demanat confiança per al PP i el seu projecte a Vic, prometent ser honest, trepitjar els carrers i donar la cara, per canviar una ciutat que porta "gairebé 50 anys governada pels mateixos", reivindicant-se com una veu diferent.
En concret, ha assenyalat els problemes que té la ciutat, en primer lloc, en matèria de seguretat, per la qual ha reclamat "contundència i fer la vida impossible als delinqüents, incívics i la gent que vol distorsionar" el seu benestar.
També ha alertat de la immigració, sobre la qual ha lamentat la falta d'ordre durant els últims anys, i ha afirmat: "No permetré que la meva filla sigui obligada a anar tapada, us asseguro que no ho permetrem", ha apuntat Ferran, que ha defensat que integrar no sinifica en cap cas substituir.
"Si ens resignem, correm el risc que les imatges que veiem a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat", ha insistit, afegint que el PP no permetrà que Vic es converteixi en un califat on els seus ciutadans se sentin estrangers.
Finalment, ha destacat els problemes en matèria de sanitat malgrat els impostos "asfixiants" que l'ajuntament imposa als seus veïns i ha defensat la necessitat de disposar d'un tercer Centre d'Atenció Primària a la ciutat.
OSONA
La comarca d'Osona comptarà en les properes eleccions municipals, que se celebren el 23 de maig, amb fins a 9 candidats del PP, multiplicant per tres la presència electoral que van tenir en les de 2023.
A més de Vic, es presentaran a Manlleu, amb Javi Jiménez com a candidat; a Torelló, amb Javier Alcalde; a Taradell, amb Abraham Chirveches; a Tona, amb Francisco Rivas i a Aiguafreda, amb Lydia Remón.
També a Sant Hipòlit de Voltregà, amb Raül Fajula com a candidat a l'alcaldia; a Montesquiu, amb Alejandro González i, finalment, a Roda de Ter, amb Salvador Conill.