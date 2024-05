Alejandro Fernández afirma estar en sintonia "total" amb Feijóo sobre Catalunya

Assegura sobre Illa que "és molt 'modosito', però no para de mentir"

BARCELONA, 4 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha assegurat que té sintonia "total" amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el que cal fer a Catalunya.

En una entrevista d'Europa Press, ha celebrat que el PP "no sigui una secta com el PSOE" i ha assegurat textualment que els populars poden discrepar i alhora ser candidats, a diferència dels socialistes.

"Difícilment pot sostenir algú la idea que jo estic en rebel·lia contra Feijóo i sotmès alhora. En què quedem? Que es posin d'acord", ha dit en ser preguntat per si hi ha desavinences entre ell i Feijóo.

Ha recordat que l'exsecretari general del PSE Nicolás Redondo va ser expulsat del PSOE per discrepar sobre la llei d'amnistia: "A mi ningú no m'ha expulsat. És més, m'han triat candidat."

ILLA, FACILITADOR DE PUIGDEMONT

Fernández ha situat com el seu principal objectiu que "els líders del procés vagin a l'oposició i que deixin de tenir la clau de la política espanyola".

"No farem de facilitadors de Puigdemont i d'Aragonès, per a això ja hi ha Salvador Illa", i ha defensat que el seu paper és garantir l'ordre constitucional.

Ha assegurat que la carrera política del candidat socialista, Salvador Illa, es basa en un constant engany a l'electorat: "L'home és molt 'modosito', però no para de mentir".

Així mateix, ha ironitzat sobre la voluntat de reconciliació d'Illa amb l'independentisme perquè, cada cop que el socialista intenta fer coses per rebaixar la tensió, "Puigdemont li clava una bufetada dialèctica".

EL "POPULISME BANANER" DE SÁNCHEZ

Sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez, opina que ha agafat "el camí del populisme bananer", per identificar la seva família i ell mateix amb la democràcia, la qual cosa creu que deteriora la qualitat democràtica.

"De casa, se'n ve plorat, perquè si li explico al senyor Sánchez les paraules boniques que m'han dedicat a les xarxes a mi durant aquests anys, potser es posa a plorar", ha afegit.

AEROPORT "DE SEGONA" I TRILINGÜISME

Fernández, que defensa l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-el Prat, aspira a aconseguir-la garantint la sostenibilitat però assumint que no es tracta de "Doñana ni al Pirineu".

"Si volem competir amb els grans aeroports del món hem de tenir les dimensions dels grans aeroports del món; si no, serem un aeroport de segona", ha puntualitzat.

A més, ha criticat el PSC per defensar el trilingüisme a les escoles --una de les propostes que comparteixen amb els populars--, i després votar el contrari, a favor de la immersió, segons Fernández.

AIGUA, 'OKUPES' I ABAIXAR IMPOSTOS

Preguntat per les tres primeres mesures que duria a terme si fos president de la Generalitat, Fernández ha dit que començaria per completar les infraestructures que permetin gestionar els sobrants de l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona "per garantir que tota Catalunya tingui aigua per a tothom".

També ha afirmat que promouria una legislació que permeti "expulsar els 'okupes' en 24 hores" i abaixaria tots els trams autonòmics de l'IRPF, a més d'eliminar l'impost de successions, que veu immoral.