Actualitzat 16/10/2026 16:08

Sandoval i Pozuelo, les candidates de Podem a la llista d'ERC

Archivo - La coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, i la secretària general del partit, Ione Belarra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

La regidora d'En Comú Podem a Sabadell (Barcelona) Alejandra Sandoval, i la coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, seran les candidates de Podem a la llista d'ERC per Barcelona de cara a les eleccions generals.

Segons ha pogut saber Europa Press, Sandoval ocuparà el lloc número 6 de la llista i Pozuelo el 10.

ERC i Podem van arribar a un acord de col·laboració pel qual els morats s'integraran a les llistes dels republicans a Catalunya, i el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, podrà fer campanya per la resta de l'Estat juntament amb l'eurodiputada de Podem i exministra, Irene Montero.

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