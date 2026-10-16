Sandoval i Pozuelo, les candidates de Podem a la llista d'ERC

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
La regidora d'En Comú Podem a Sabadell (Barcelona) Alejandra Sandoval, i la coordinadora de Podem Catalunya, María Pozuelo, seran les candidates de Podem a la llista d'ERC per Barcelona de cara a les eleccions generals.
Segons ha pogut saber Europa Press, Sandoval ocuparà el lloc número 6 de la llista i Pozuelo el 10.
ERC i Podem van arribar a un acord de col·laboració pel qual els morats s'integraran a les llistes dels republicans a Catalunya, i el cap de llista d'ERC, Gabriel Rufián, podrà fer campanya per la resta de l'Estat juntament amb l'eurodiputada de Podem i exministra, Irene Montero.