Alegría veu "complicat entendre" el rebuig de Junts a l'amnistia i aposta per mantenir el text

BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i portaveu del Govern central, Pilar Alegría, ha assenyalat que veu "molt complicat entendre" que Junts rebutgés la llei d'amnistia al Congrés aquest dimarts i ha apostat per mantenir el text.

En una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha qüestionat que els de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'hagin sumat als partits "que l'única proposta que han traslladat per a Catalunya ha estat el 155 permanent" o la il·legalització dels partits que no pensen com ells.

Ha sostingut que el text sotmès a votació en el ple del Congrés dels Diputats d'aquest dimarts era un document impolut des del punt de vista jurídic i constitucional, en les seves paraules, per la qual cosa ha assegurat que el Govern central està "convençut" que és el document que s'ha d'aprovar finalment.

"Jo crec que ja s'han fet importants negociacions sobre el text que ahir vam aprovar", ha manifestat Alegría, que ha reivindicat que el mateix redactat de la llei va ser aprovat per Junts fins a quatre vegades, textualment.

Alegría ho ha dit després que Junts ha votat aquest dimarts en contra de la llei, i ha impedit que sortís aprovada de la cambra baixa i s'ha retornat a la comissió de justícia.