Alegría diu que estan oberts a un nou model de finançament però amb totes les CA

MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Educació, Formació Professional i Esport i portaveu del Govern central, Pilar Alegría, ha respost aquest dimecres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el contingent català i un nou model de finançament de les comunitats assegurant que el Govern central està "obert a un nou model de finançament" però si és negociat amb totes les autonomies.

"Estem oberts i disposats a plantejar aquest nou model de finançament per millorar els serveis que en aquest moment reben els ciutadans, però amb totes les comunitats i sempre respectant el principi constitucional de solidaritat territorial", ha expressat la mandatària socialista en unes declaracions als mitjans després de l'esmorzar informatiu d'Europa Press amb el president de la Generalitat.

Així mateix, Alegría ha instat el PP a deixar de banda "aquest model d'oposició d'atac, d'absolut bloqueig i deslegitimació i que "per una vegada plantegi la proposta d'un nou model de finançament autonòmic" ja que governa a la majoria de comunitats.

ARAGONÈS DEMANA UNA NEGOCIACIÓ BILATERAL

Aragonès, per la seva banda, ha reclamat "una negociació bilateral" i de "tu a tu" ja que, segons ha defensat, en "una negociació multilateral no hi haurà acord". Tot i així, ha recalcat que reclamaran la seva proposta "en tots els fòrums" que tinguin oportunitat.

"Jo no diré als ciutadans d'Andalusia quin és el sistema de finançament que ells necessiten. Que defensin els seus interessos sempre. Però no acceptaré que em diguin quin és el sistema de finançament que Catalunya necessita", ha postil·lat.

Sobre si el sistema que proposen és possible o no, Aragonès ha declarat que "també ens deien que l'amnistia era impossible", per la qual cosa creu que el Govern de la Generalitat és "molt més creïble" que l'executiu espanyol.