Alegría reivindica l'aposta del PSOE per la "convivència" davant "aquells que volen sembrar odi i divisió"

MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Educació en funcions i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha reivindicat l'aposta dels socialistes per la "convivència" davant "aquells que volen sembrar el present i el futur d'odi, de divisió i crispació".

Així ho ha manifestat aquest dissabte a la seu del PSOE a Saragossa després de votar 'sí' en la consulta a la militància sobre l'acord amb Sumar i el suport d'"altres formacions polítiques" per tornar "a tenir un govern progressista".

"He vingut a votar 'sí' per tenir un Govern central que ens permeti continuar avançant, continuar creixent en drets i oportunitats com hem fet durant tota aquesta legislatura", ha subratllat.

Així mateix, ha incidit que aquest govern continuarà treballant en la "convivència". "Davant tots aquells que volen sembrar el present i el futur d'odi, de divisió i de crispació, nosaltres diem sí a la convivència, sí al retrobament i sí a continuar avançant en aquest camí de progrés que ja hem construït", ha sentenciat.