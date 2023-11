Alegría rebutja que hi hagués una guerra bruta judicial contra l'independentisme

Insisteix que l'esment a aquesta expressió se circumscriu a les comissions d'investigació al Congrés i no afecta la jstícia

MADRID, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Educació i Formació Professional en funcions i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha rebutjat que s'hagi produït una guerra bruta judicial contra l'independentisme català, malgrat que el PSOE va acceptar incloure l'expressió 'lawfare' en l'acord d'investidura amb Junts.

Aquesta paraula fa referència a l'abús judicial contra adversaris polítics i va ser una condició imposada per Junts per donar suport al candidat socialista Pedro Sánchez en la investidura. No obstant això, Alegría considera que en les accions judicials contra l'independentisme no es va produir aquesta circumstància.

Preguntada directament sobre si considera que hi va haver una guerra judicial contra l'independentisme, ha assenyalat: "He estat molt clara, no", segons ha afirmat en unes declaracions a Antena 3, recollides per Europa Press.

A més a més, ha volgut deixar clar, en la mateixa línia en què ha insistit el PSOE des que es va fer públic l'acord, que l'esment al 'lawfare' només té a veure amb la creació de dues comissions d'investigació al Congrés dels Diputats i per tant no s'immiscueix en les decisions judicials.

Així, ha insistit que el pacte signat amb Junts és "un acord polític i no un text legislatiu" i en cap cas suposa fiscalitzar al poder judicial.

Sosté a més que les comissions d'investigació estan regulades en el reglament del Congrés dels Diputats i "en cap cas poden solapar ni entrar en contradicció amb les decisions del poder judicial. Això seria tant com no respectar la separació de poders", ha remarcat.