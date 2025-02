Alegría (PSOE): PP i Vox "són el mateix" i "si tenen oportunitat, agafaran la motoserra per podar els serveis"

ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern central i secretària general del PSOE Aragó, Pilar Alegría, ha afirmat aquest dissabte que PP i Vox "són el mateix" i ha advertit: "Si tenen l'oportunitat, agafaran la motoserra per podar els nostres serveis i els perjudicats seran sempre els mateixos", en al·lusió expressa a joves, dones i treballadors.

Ha considerat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, fa política d'oposició "com una gallina sense cap" i que el lema de Patriots, la formació europea a la qual pertany Vox, és "tot per la pasta".

Alegría ha protagonitzat un esdeveniment públic en una sala del Palau de Congressos de Saragossa, amb el lema 'Aragó avança per l'esquerra', amb la portaveu municipal del PSOE, i l'alcalde de Sòria, Carlos Martínez, en què ha qualificat Feijóo de "líder minvant", i ha afegit que la seva política està "abonada a la crispació".

En la seva intervenció, ha assegurat que l'oposició al president del Govern central, Pedro Sánchez, "és la més furibunda", i està encapçala per Feijóo, "aquest senyor que diu que no és president perquè no vol" i que en realitat lidera "poquet" i actua "com la yenka", en al·lusió al vot contra el decret òmnibus, posteriorment favorable a algunes mesures com els ajuts per la dana i la revaloració de les pensions. "Canvia els seus vots quan no són necessaris", ha criticat.

L'oposició a Sánchez, ha prosseguit Alegría, "està abonada a la crispació, fa molt temps que va abandonar el legítim debat de les idees" i la responsabilitat del PSOE "és baixar el volum de la confrontació" perquè "quan es redueix, podem veure la realitat de l'Espanya d'avui".

Pilar Alegría ha emfatitzat que, des del 2018, l'executiu de Pedro Sánchez "està desmantellant aquests mantras que els liberals ens van pretendre vendre després de la crisi econòmica" i ha indicat que "ens van dir que si aprovàvem la reforma laboral, col·lapsariem el mercat de treball" i la realitat és que "el 2025 hi ha més homes i dones treballant que mai, 21,3 milions de cotitzadors a la Seguretat Social, dels quals deu milions són treballadors, xifra històrica".

També ha assenyalat que l'oposició va dir que si s'actualitzaven les pensions, "fariem fallida", a la qual cosa ha respost dient que "hem estat capaces de revaloritzar-les sense carregar-nos la guardiola de les pensions, també de pujar el salari mínim, que a partir d'aquest dimarts s'elevarà a 1.184 euros al mes", ha destacat.

"Darrere hi ha més de dos milions de treballadors que es veuran beneficiats d'aquest important augment, un model que hem estat capaços de construir aquests anys de govern, contrastat i d'èxit", a afegit que la revista 'The Economist' ha dit que l'economia espanyola és "la millor del món", apuntant que creix quatre vegades per sobre de la mitjana de l'Eurozona.

"FATXAPARTY"

Pilar Alegría ha rebutjat "la fatxaparty" de Patriots a Madrid, aquest dissabte, "el mateix dia que anem a respirar cultura a Granada", a la gala dels Premis Goya del Cinema Español.

"Aquesta onada ultra odia els nostres avenços en drets, la prosperitat compartida i, sobretot, el suport que els socialistes hem donat a la igualtat", ha manifestat Pilar Alegría, asseverant: "Ells es diuen Patriots, però el seu patriotisme és de pacotilla" perquè "no són les persones, són els diners, i per moltes polseres que es posin al canell no és tot per la pàtria, sinó que el seu lema és tot per la pasta".

La portaveu de l'executiu central ha preguntat "si és patriotisme voler atropellar tots els serveis públics, aixafar els drets de les dones, assenyalar i criminalitzar els migrants", i ha afegit que, igual que el PP, "volen acabar amb l'escut social".

"El 2023 vam ser els socialistes els que vam posar peu en paret i els vam impedir que governessin aquest país i, veient el que veig, tinc molt clar que el 2027 tornarem una altra vegada a frenar a la dreta i la ultradreta".

Alegría ha avisat que "venen temps complexos" i ha promès: "Aquí hi serem nosaltres, ocupant l'espai que mereixem, fent la política de la proximitat, que ens fa estar als carrers, als barris i als pobles, a les ciutats, al costat de la gent, plantejant solucions, perquè volem deixar-nos la pell per a aquests joves, aquests treballadors, la gent gran, la gent corrent que necessita de la política útil per veure millorades les seves condicions".