Alegría (PSOE) demana responsabilitat i unitat per evitar que governi l'"onada ultraconservadora"

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha demanat aquest dimarts a Podem i Sumar que arribin a un acord d'unitat per a les eleccions generals del 23 de juliol i ho facin amb "responsabilitat" per impedir que mani a Espanya l'"onada ultraconservadora" que governa actualment a Hongria o Itàlia o que ho va fer fins fa poc als Estats Units i el Brasil, ha comparat.

"Si volem evitar que a Espanya també arribi aquesta onada ultraconservadora és important que aquests partits a l'esquerra exerceixin un exercici de responsabilitat i unitat que seria molt important de cara a les eleccions del juliol", ha instat la portaveu socialista en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press.

Ha recordat als seus socis de govern que tenen un termini per acordar anar plegats a les urnes i els ha instat a analitzar els resultats del 28 de maig, ja que tant Podem com els socis de la vicepresidenta Yolanda Díaz van perdre representació, no només el PSOE.

Alegría ha ofert el PSOE, que surt a "guanyar" les eleccions, com el "dic de contenció" perquè no governi la ultradreta --una "onada" a la qual ha al·ludit diverses vegades-- i l'única opció perquè després de les generals es puguin continuar desenvolupant polítiques progressistes que "estan afavorint els ciutadans.

Ha reconegut que els resultats socialistes a les autonòmiques i municipals "no han estat bons" malgrat quedar com la primera força a comunitats com Extremadura i les Canàries, on el PSOE pot perdre aquests governs si hi ha pactes d'altres partits.

Dit això, Alegría ha assenyalat que el PSOE ja està centrat en les generals, en les quals els espanyols tindran la possibilitat de "triar i aclarir" quin tipus de govern volen per al futur.