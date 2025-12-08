Alegria (PSOE) assegura que l'informe sobre Salazar "arribarà fins al final" i destaca la "diligència" en cessar Hernand

Sosté que "PP i Vox quan governen cercenen i mercadejen amb els drets de les dones"
ZARAGOZA, 8 des. (EUROPA PRESS) -
La ministra Portaveu del Govern d'Espanya, Pilar Alegria, ha assegurat que "arribarà fins al final" l'expedient intern obert a l'exmilitant socialista i exasesor a Moncloa, Francisco Salazar, per les denúncies en contra seva de diverses dones per presumptes delictes d'assetjament sexual, al mateix temps que ha destacat la "diligència" de les últimes 24 hores" en cessar al seu col·laborador, Antonio Hernando.
Aquest informe segueix encara en marxa i arribarà fins a les seves últimes conseqüències. No li càpiga cap dubte". Està, de fet, encara en els terminis, encara està treballant aquesta comissió antiassetjament que es va posar també en marxa aquest últim estiu".
Per tant, aquest informe, es donarà a conèixer a les parts en les properes dates, però no ha pogut oferir una data perquè no és la seva responsabilitat, a més de que aquesta comissió encara està treballant en aquest informe, ha esgrimit la també secretària general del PSOE-Aragó.
"El que sí que els puc garantir, perquè a més també el propi president del Govern, Pedro Sánchez, en la reunió l'altre dia amb els seus companys el Dia de la Constitució va traslladar que, per descomptat, la posició del Partit Socialista serà d'acompanyar i recolzar i recolzar a les víctimes fins al final".
Alegria ha relatat que el passat mes de juliol, el Partit Socialista va conèixer dos testimonis a través d'un mitjà de comunicació i aquest mateix matí "es va apartar de les seves responsabilitats orgàniques" a Paco Salazar i, a més, aquests testimoni i aquest article periodístic també va provocar el cessament immediat d'aquesta persona dins de les seves responsabilitats a Moncloa.
A partir d'aquí es va obrir una investigació dins del Partit Socialista i ha reconegut que "és veritat que no s'ha actuat o no s'ha avançat amb la celeritat que per descomptat era més que necessària". Després de comentar que ho han reconegut i així ho han traslladat des del PSOE, ha demanat disculpes per això i aquest dilluns ha volgut tornar a disculpar-se.
FEMINISME
En declaracions als mitjans de comunicació, Alegria recordat que el PSOE té 146 anys d'història "treballant a favor de la igualtat i del feminisme" per deixar clar que no admetran "cap tipus de leccions ni de la dreta ni de la ultradreta" d'Espanya.
Sobre aquest tema, ha assegurat que el Partit Popular i Vox, "la dreta i la ultradreta en aquest país, quan governen, el primer que fan és cercenar els drets de les dones i mercadejar amb els drets de les dones".
Sobre el PSOE ha afegit que porta molts anys "treballant sempre" a favor de la igualtat i a favor del feminisme. "En aquesta mateixa adreça --ha avançat-- anem a continuar i per descomptat, mantenint sempre la nostra repulsa més absoluta davant de qualsevol conducta o comportament masclista".
En aquest context, ha destacat que el PSOE ha actuat també amb "absoluta diligència en aquestes últimes 24 hores", cessant a Antonio Hernando, qui formava part de l'equip de Francisco Salazar.
"Màxima repulsa, màxim rebuig davant de qualsevol comportament masclista i, per descomptat, tot el nostre suport i reforç, lògicament, cap a les víctimes", ha abundat.
Sobre la posició de la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró --que no forma part de la comissió antiassetjament perquè és un òrgan autònom-, Alegria ha dit que "com qualsevol home, com qualsevol dona que forma part del Partit Socialista, manté la mateixa posició d'absoluta contundència i d'absolut rebuig davant de qualsevol comportament i davant de qualsevol conducta masclista que, per descomptat, no tenen cabuda dins de les sigles del nostre partit".
També ha afegit que aquest protocol i aquesta comissió antiassetjament es va engegar aquest estiu i "no hi ha cap partit polític a Espanya que les tingui en aquest moment engegades. Som nosaltres els únics, el Partit Socialista", ha elogiat.
"No hem treballat amb la celeritat que es requeria i demanem disculpes, especialment disculpes a les víctimes, que crec que també és important i sobretot traslladar-los a elles el nostre suport i el nostre respatller fins a les últimes conseqüències", ha conclòs.