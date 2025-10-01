Alegría no descarta "accions legals" per la decisió de Madrid sobre la 'síndrome postavortament'

SANT ANDREU DE LA BARCA (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)
La ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, ha demanat que es respecti el dret a la llibertat d'elecció de les dones, davant la decisió de l'Ajuntament de Madrid d'informar de la 'síndrome postavortament', i afirma que ho estan estudiant i no descarta "emprendre les accions legals que calguin".
Ho ha dit aquest dimecres durant la seva visita a l'Escola Josep Pla a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), juntament amb la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, en què, després de ser preguntada per aquesta qüestió, ha assegurat que el que estan fent a les dones amb aquesta decisió és "extorsinar-les".
Alegría ha assegurat que "ni mèdicament ni científicament existeix aquesta síndrome ni res semblant" i ha demanat al PP i a Vox que respectin el dret a decidir de les dones, que insisteix que són persones autònomes i responsables.