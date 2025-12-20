Alegria llança la seva candidatura a la presidència del Govern d'Aragó: "Us necessito a tots mobilitzats i compromesos"

Marcos Cebrián - Europa Press
LA ZAIDA (SARAGOSSA), 20 (EUROPA PRESS)
La secretària general del PSOE d'Aragó i candidata a la Presidència del Govern d'Aragó, Pilar Alegria, ha instat a "no resignar-se" amb l'Aragó de les "desigualtats" i del "això és el que hi ha" i s'ha presentat com la propera presidenta de la Comunitat autònoma per donar-li als aragoneses "el present i el futur que mereixen". Un objectiu per al qual ha reclamat el suport de tota la família socialista: "Us necessito a tots i totes mobilitzats i compromesos. Fem un pas endavant. Jo sola ni vull, ni puc".
Alegria ha posat en funcionament oficialment la maquinària electoral dels socialistes amb un míting a la seva localitat natal, La Zaida (Saragossa), el mateix escenari en el qual va presentar la seva candidatura a la secretaria general del PSOE. Ha estat acompanyada pels màxims dirigents de la formació a Aragó, diputats en les Corts, alcaldes i veïns i davant de tots ells ha reivindicat un Aragó "on càpiguen els somnis de tots i de totes perquè no calgui anar-se fora a complir-los".
"Un Aragó que ens acompanyi, que protegeixi, que cuidi i impulsi. I vull, sobretot, que en aquest Aragó puguin viure tots, perquè és el seu dret i no es converteixi mai en un privilegi". Per a això, ha apel·lat a desenvolupar una política "útil" que "millori" la vida de les persones.
En el discurs "més important de tota la seva trajectòria política" i fent front "a l'emoció, la responsabilitat i el vertigen, però no als dubtes", segons ha confessat davant dels seus, la ja ex-ministra d'Educació ha volgut mostrar-se "sense faristols ni barreres" per transmetre que la seva "veritable il·lusió" és l'Aragó del futur, del progrés, les esperances i les il·lusions" pel que ha assegurat que treballarà "sense descans".
"Quan Aragó et crida, no se li fa esperar ni un minut", ha defensat novament, com ja va proclamar dies enrere després de la confirmació de l'avançament electoral a Aragó, una decisió que respon al seu judici "als interessos personals d'Azcón, als del PP i els de Feijóo i no als dels aragonesos, que sempre han quedat per darrere".
CRÍTIQUES Al GOVERN D'AZCÓN
La líder dels socialistes a Aragó ha retret al president Jorge Azcón "els dos anys de confrontació i divisió i de buscar excuses per no fer-se càrrec dels problemes dels aragonesos".
"Quan la gent et vota, et demana que et facis responsable dels seus problemes i anhels i buscar-los solució", ha sostingut la candidata socialista, que ha advertit que ara els populars volen una campanya "que passi desapercebuda". Al seu judici, en el PP "no volen que es parli de la seva incapacitat de gestió en aquests dos anys" i per a això ha recordat l'episodi de pluges torrencials i riuades: "Azcón no estava aquí, estava de vacances amb el cotxe oficial en un festival a Galícia", ha criticat.
Una estratègia que Alegria estén al fet que no es parli "del govern emmanillat per Vox, en el qual els serveis públics tenen sentit si es converteixen en negoci per a uns pocs". El mateix projecte polític que entén "fallit" i dedicat a "les retallades i la privatització, la resignació i subordinació dels interessos dels aragonesos als seus propis i els de el PP", ha insistit.
Enfront d'això, i reivindicant valors que considera propis com la "humilitat, l'empatia, l'honestedat i la serenitat", la candidata Alegria s'ha presentat com la millor opció per aconseguir un mandat basat "en l'acord, el diàleg i el respecte" amb el qual posarà fi "al frentismo", reduirà "el volum de l'odi" i recuperarà ha dit "l'Aragó de la concòrdia", respectant al que no pensi com ella. Serà la presidenta, ha assegurat, "de tots i de totes, dels quals confien en ella i dels quals no ho fan. "El que la gent ens demana a Aragó és construir a partir del diàleg i l'acord", ha defensat.
UNA "FINESTRA D'OPORTUNITAT" PER Al PSOE
La socialista ha demanat la confiança dels aragonesos, reconeixent que per al PSOE el moment "no és senzill", però reivindicant la resposta de la seva formació davant de "comportaments que no ens representen, reconeixent errors i demanant disculpes, rectificant i seguint treballant amb la mirada sempre al capdavant, en el futur".
Per això, Alegria considera que amb la convocatòria electoral se li obre al PSOE "una finestra d'oportunitat" per estar "on sempre hem estat, al costat de la gent corrent, als carrers, parlant amb els veïns sobre quin és el nostre projecte alternatiu, les nostres propostes serioses enfront del paper mullat del PP per donar resposta als problemes de la gent real d'Aragó". I s'ha citat amb Azcón en un cara a cara: "Vull explicar als aragonesos quin és el nostre projecte polític d'avanços, progrés responsable que compta amb una màxima, la de defensar Aragó i els aragonesos", ha assegurat.
"Soc Pilar Alegria. Amb vostra empenta vull ser la propera presidenta del Govern d'Aragó" ha proclamat a un públic posat en peus entre crits de "presidenta, presidenta".