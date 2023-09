Alegría evita dir si hi haurà amnistia però garanteix "decisions que afavoreixin el retrobament i la convivència"

Critica que l'acte del PP desperta "odi i ganes de dividir", igual que quan es manifestaven contra Zapatero

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Educació en funcions i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha evitat aquest dilluns aclarir si hi haurà una amnistia als líders independentistes catalans, si bé ha assenyalat que si Pedro Sánchez repeteix com a president del Govern central es donarà continuïtat a la política de diàleg amb Catalunya, que "passa per prendre decisions que afavoreixin el retrobament i la convivència".

"El que nosaltres farem és donar continuïtat a la política de retrobament, de diàleg, que hem fet durant tot aquest temps", ha assegurat en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press.

Repreguntada aleshores si això passa per una amnistia, la ministra ha assenyalat que pel Govern de Sánchez "això passa per prendre decisions que afavoreixin el retrobament, que afavoreixin la convivència".

Sobre si mantenen converses amb els partits, ha manifestat que "mai" no han deixat de parlar amb diferents forces polítiques des de "la discreció i la prudència", però que seran "absolutament transparents" quan toqui explicar el projecte de govern.

ELS SOCIALISTES SÓN SERIOSOS I VOTARAN NO A FEIJÓO

Ha criticat el líder del PP i candidat a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, per sotmetre el país a un mes de "paràlisi" en presentar-se a la investidura sense tenir prou suports perquè prosperi ni presentar el seu programa.

Alegría, que no ha revelat si Sánchez donarà resposta a Feijóo en el debat d'investidura que comença aquest dimarts, ha qualificat de "despropòsit" i "absolutament vergonyós" que el PP faci "crides" al transfuguisme i la "traïció", en ser preguntada si tem que algun diputat socialista voti a favor de Feijóo.

"Els socialistes som gent seriosa" i "sabem "molt bé què farem demà (dimarts)", dir "no a la investidura del senyor Feijóo", ha proclamat en una altra entrevista a Telecinco.

"ESPANYA NO ES TRENCA"

Respecte a l'acte de protesta del PP contra una eventual amnistia, Alegría ha dit que va veure "el mateix" que en les manifestacions que es feien contra el primer govern de José Luis Rodríguez Zapatero, "el mateix odi i les mateixes ganes de dividir", ha criticat.

"Ens presenten les mateixes consignes, 'Espanya es trenca'. I Espanya no es trenca", ha reivindicat, subratllant que les dades econòmiques i la posició internacional del país ara són millors.

Alegría, que ha mostrat el seu respecte a les persones que van assistir a la concentració del PP a Madrid, ha contraposat que mentre l'oposició és al carrer, el Govern central està preocupat per ser útil a les necessitats dels ciutadans.