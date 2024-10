Alegría diu que Sánchez no es va reunir amb Delcy Rodríguez i que es "va impossibilitzar" la seva estada

SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

La portaveu del Govern central i ministra d'Educació, FP i Esports, Pilar Alegría, ha negat aquest divendres que se celebrés una reunió entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, amb la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, i assegura que es "va impossibilitzar la seva permanència" a Espanya.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes durant una visita a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), al costat de la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, preguntada per l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, el qual diu que l'exministre de Transports José Luis Ábalos va informar Sánchez de la visita de Delcy Rodríguez i que "no hi va posar pegues".

Alegría diu que quan el Govern central va saber que hi havia una sanció de la Unió Europea contra Delcy Rodríguez es va impossibilitzar la seva permanència a Espanya, ja que no podia trepitjar l'espai Schengen, i que "únicament i exclusivament hi va haver una aturada tècnica perquè el personal de l'avió de Rodríguez descansés".