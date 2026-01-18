Alegria defensa que el model de finançament "aferma la solidaritat territorial"

Afirma que percep ganes de "canviar l'estil de fer política d'Azcón"
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
La secretària general del PSOE a Aragó, Pilar Alegria, ha defensat que el nou model de finançament pactat pel Govern central amb ERC "aferma la solidaritat territorial", i ha dit que és una proposta que augmentaria un 3,7% el pressupost d'Aragó.
"Aragó necessitava un finançament extra de 620 milions. Aquest sistema suposa 630", ha exposat en una entrevista concendida a 'El Periódico' recollida aquest diumenge per Europa Press.
"Quan li corresponia al PP presentar-ho, tenint majoria absoluta, va fer desistiment de funcions", ha criticat, i ha ratllat de politiquería la negativa del PP a la proposta.
Preguntada pel fet que el pacte s'hagi aconseguit amb ERC, ha afirmat que "el debat del finançament autonòmic, generalment i històricament, ha partit des de Catalunya", encara que ha insistit que les comunitats que estaven per sota de la mitjana de l'habitant ajustat rebran més, textualment.
Sobre possibles modificacions d'aquest model, ha afirmat que es pot millorar el finançament d'Aragó perquè és un "sistema que respecta la multilateralitat i la bilateralitat".
CAMPAÑA 8F
En referència a les eleccions a Aragó el proper 8 de febrer, ha assegurat que vol governar "des de la proximitat", i ha criticat que el president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, en l'últim any, segons ella, ha fet més viatges a Madrid que a municipis aragonesos.
"Hi ha una preocupació molt important per l'empitjorament dels serveis públics. Especialment a l'hora de ser atès pel teu metge de capçalera. O en l'educació rural", ha assenyalat, i ha afegit que percep ganes de canviar l'estil de fer política d'Azcón, en les seves paraules.
Així, ha defensat que la "prioritat" ha de ser destinar els recursos públics a millorar els serveis públics, i ha defensat la necessitat d'aplicar la llei d'habitatge i la declaració de zones tensionadas.
UNITAT EN EL PSOE
Sobre la situació del seu partit i preguntada pel posicionament de figures com l'ex-ministre Jordi Sevilla o el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, ha defensat que la unitat en el PSOE "no s'entén com a uniformitat".
"El partit està cohesionat i bolcat i centrat en l'important, que és a donar el millor de si mateix per tornar a tenir la confiança dels aragonesos", ha resolt.