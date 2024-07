Alegría afirma que el segon informe de la UCO mostra que la denúncia a Begoña Gómez és "falsa"

VILADECANS (BARCELONA), 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, ha afirmat aquest dijous que el segon informe de la UCO, que descarta irregularitats per part de Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, demostra que "és una denúncia falsa".

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans després de reunir-se amb l'alcalde de Viladecans (Barcelona), Carles Ruiz, en una visita per conèixer el projecte Xarxa de Ciutats Educadores.

"L'única cosa que hi ha és un conjunt de mentides i de notícies falses generat per part d'organitzacions d'ultradreta com Hazte Oír i Manos Limpias", organitzacions ha dit textualment que estan sent utilitzades pel PP.

Alegría ha destacat que "cada argument d'aquesta denúncia, cada falsedat d'aquesta denúncia, han estat desmuntats per dos informes de la Guàrdia Civil".

També ha recordat que l'advocat de Begoña Gómez ja va demanar l'arxivament a l'Audiència Provincial "perquè no hi ha causa".