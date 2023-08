Aldi preveu obrir quatre botigues a Catalunya, País Basc, Galícia i Extremadura al setembre

BARCELONA, 30 ago. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercats Aldi ha explicat que té previst obrir quatre botigues situades a Catalunya, País Basc, Galícia i Extremadura al setembre per seguir "afermant el seu pla d'expansió a Espanya", informa en un comunicat aquest dimecres.

Aquestes quatre botigues se sumen a la seva xarxa de més de 400 locals a Espanya i, amb aquestes obertures, Aldi pretén "consolidar-se en zones estratègiques per a la companyia i seguir creixent en aquelles on va arribar recentment o encara no està present".

L'empresa ha afegit que aquest creixement estarà marcat per l'arribada de la companyia a Melilla a finals d'any, que preveu contractar a "més de 600 col·laboradors" en el segon semestre de 2023 i que, en total, calcula acabar l'any superant els 7.600 treballadors a Espanya.