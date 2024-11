Aldama surt de la presó de Soto de Real i contesta a Sánchez que té proves de tot el que s'ha dit

L'empresari insisteix que la trobada amb el president del Govern no va ser fortuït

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

El presumpte conseguidor del 'cas Koldo', l'empresari Víctor de Aldama, ha sortit aquest dijous a la nit de la presó de Soto del Real, on es trobava a la presó provisional des del passat 10 d'octubre per un presumpte frau de 182 milions d'euros en el sector dels hidrocarburs.

A la sortida de presó, l'empresari ha atès als mitjans de comunicació i ha volgut contestar al president del Govern central, Pedro Sánchez, que prèviament va negar la declaració de l'empresari en l'Audiència Nacional, qualificant-li d'un "personatge" que basa la seva estratègia de defensa en la "mentida".

Aldama ha replicat a Sánchez que és un "senyor mitòman i té alzheimer" doncs, segons ha explicat, quan li van preguntar en el Congrés i després a Portugal si li coneixia, no va respondre. No obstant això, després, en publicar-se una imatge dels dos, va contestar que si coneixia a l'empresari, però que era una foto més "de les quals es fa amb qualsevol".

"Les fotos que es fan amb qualsevol es fan al carrer, no en zones privades", ha indicat l'empresari, qui també ha avisat al cap de l'Executiu que no es preocupés perquè "va a tenir proves de tot el que s'ha dit", al mateix temps que ha reiterat que la trobada amb Sánchez "no va ser fortuïta".

Sánchez ha rebutjat que la foto publicada amb Aldama es fes a iniciativa seva per premiar a l'empresari per les gestions que aquest va realitzar a Mèxic, segons va declarar en l'Audiència Nacional. "Quina inventada", ha apuntat el president.

"Poc menys que jo estava esperant que arribés aquest senyor per poder fer el míting", ha indicat en to irònic en declaracions als mitjans en el Congrés després que el Govern aconseguís aprovar la reforma fiscal. "És que, insisteixo, és la prova que l'estratègia de defensa d'aquest personatge és la mentida", ha afegit.

LI PROHIBEIX SORTIR D'ESPANYA

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz ha posat en llibertat al presumpte conseguidor del 'cas Koldo', després de les diferents confessions realitzades aquest dijous a la seva declaració voluntària davant del magistrat, encara que li prohibeix sortir d'Espanya.

En una interlocutòria, recollida per Europa Press, el propi Pedraz, titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, imposa a l'empresari l'obligació de "fixar domicili a efecte de notificacions, comunicar al jutjat qualsevol canvi del mateix i facilitar un telèfon per estar sempre localitzat".

El jutge Pedraz ha pres aquesta mesura a última hora d'aquest dijous, i tan sol uns instants després que la Fiscalia Anticorrupció li sol·licités la posada en llibertat de De Aldama. Encara que la seva declaració d'aquest mateix dijous s'emmarqui en el 'cas Koldo', que instrueix el magistrat Ismael Moreno, va ser el jutge Pedraz el que va ordenar el seu ingrés a la presó provisional per un presumpte frau d'hidrocarburs.

Va ser el passat 10 d'octubre quan el jutge Pedraz va ordenar l'ingrés de De Aldama a la presó provisional per la gravetat del delicte, amb la pena que si escau pogués imposar-se, la qual cosa --va indicar-- podria portar a l'empresari a eludir l'acció de la justícia. El magistrat investiga a l'empresari per un presumpte frau de 182 milions d'euros en el sector dels hidrocarburs, junt amb el seu soci, Claudio Rivas, i presumptes cooperadors i testaferros

Aldama va recórrer, però tant Pedraz com la Sala penal de l'AN van ratificar que havia de romandre empresonat. La Sala va apreciar que concorrien dues de les finalitats que la llei contempla per legitimar la presó provisional acordada per l'instructor: risc de fugida i possibilitat de destrucció de proves.