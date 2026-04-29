Aldama reconeix que es referien a Sánchez com "l'u" i que a Ábalos, "el cap", li van pagar unes "senyoretes"

MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
L'empresari i presumpte facilitador del cas Koldo, Víctor de Aldama, ha relatat durant la seva declaració com a acusat en el judici del Tribunal Suprem que, en les converses que mantenia amb Koldo García, es referien al president del Govern central, Pedro Sánchez, com "l'u" i que l'aleshores ministre de Transports, José Luis Ábalos, per ells era "el cap".
També ha dit que una vegada, a Mèxic, l'aleshores assessor d'Ábalos al Ministeri de Transports li va demanar unes "senyoretes" perquè el ministre "es relaxés". "Primera i única vegada que jo pago les senyoretes al senyor Ábalos", ha dit.
"Sempre hem parlat d'Ábalos com 'el cap' però com una qüestió de respecte, és el ministre, és el cap, no per res que haguéssim organitzat, que s'hagués dit; de la mateixa manera que al president li dèiem 'l'u', és a dir, és el president, doncs és l'u, no anava més enllà", ha apuntat Aldama en resposta a les preguntes de la Fiscalia.
Aldama ha relatat l'interès de Koldo García perquè ell conegués el president del Govern central en un míting del PSOE de Madrid sobre la candidatura de Pepu Hernández a l'alcaldia de la capital al Teatro de La Latina, malgrat les reticències del presumpte facilitador de la trama perquè no era militant socialista.
"Jo li pregunto quan sortim: Com et refereixes al president, com a Pedro?, i em diu: 'Víctor, el dia que el president em digui que li haig de dir president, deixo el partit i me'n vaig d'aquí", ha indicat.
En aquest sentit, ha afegit que Koldo García li va dir a continuació sobre Sánchez: "Ell em deu molt i ell sap per què". Aldama ha comentat que el "va sorprendre la proximitat dels dos", de l'aleshores assessor d'Ábalos i del cap de l'executiu.
"ORGANITZA ALGUNA COSA PERQUÈ EL CAP ES RELAXI"
Aldama ha donat detalls de la seva proximitat amb Koldo García com ara que una vegada, a Mèxic, li va arribar a dir: "Cal organitzar alguna cosa al cap perquè es relaxi". En demanar-li més detalls, l'exassessor li va aclarir, segons ha dit: "Cal buscar unes senyoretes i presentar-les al cap, d'acord?".
L'empresari ha afegit que eren en "una mena de restaurant" i que "va parlar amb gent de Mèxic". "Van portar unes senyoretes i es van quedar amb el senyor Ábalos, aquesta és la primera vegada que Koldo em demana senyoretes i l'única en la qual jo pago aquestes senyoretes".