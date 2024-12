Aldama diu que va pactar amb Ábalos un pis d'1,9 milions a canvi de preadjudicacions

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -

La defensa del presumpte facilitador del cas Koldo ha presentat aquest dimecres un escrit davant el Tribunal Suprem (TS) en el qual afirmaria que va pactar amb l'exministre José Luis Ábalos un pis valorat en 1,9 milions al passeig de la Castellana a canvi de preadjudicacions, segons avança 'El Mundo' i han confirmat fonts jurídiques a Europa Press.

Les fonts esmentades asseguren que l'escrit aporta proves i, en concret, el diari explica que el presumpte facilitador ha revelat que "va projectar" amb Ábalos "una operació per la qual adquiriria, sense contraprestació, un immoble al passeig de la Castellana 164 de Madrid".

Explica que aquesta informació es tractava de la "garantia en favor de José Luis Ábalos del compliment del compromís per part de determinades constructores d'abonar comissions si resultaven adjudicatàries de determinats contractes públics".

"A aquest efecte es va arribar a concretar el contracte el 24 d'abril del 2019, un contracte d'arrendament amb opció a compra, que expirava el 14 de febrer del 2024", recull 'El Mundo' sobre l'escrit.

El mateix diari apunta a més que l'escrit de Aldama afegeix que tal com va dir en la declaració voluntària davant el jutge de l'Audiència Nacional "la quantitat sol·licitada per Ábalos de comissions era d'uns dos milions d'euros, que no es referia exclusivament a l'adjudicació del contracte de material sanitari en favor de Soluciones de Gestión".