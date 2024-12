Aldama diu al Suprem que va haver-hi fins a 4 milions en comissions per obres i que una part era per al PSOE

Assegura que va llogar fins a tres pisos d'Airbnb a Madrid on anaven "senyoretes"

MADRID, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El presumpte conseguidor del 'cas Koldo', l'empresari Víctor d'Aldama, ha afirmat aquest dilluns a la seva declaració com imputat davant del jutge que indaga en la presumpta trama en el Tribunal Suprem (TS) que es van pagar entre 3,5 i 4 milions d'euros en comissions per l'adjudicació d'obres públiques, que es van repartir amb l'ex ministre de Transports José Luis Ábalos, el seu ex assessor ministerial Koldo García i també amb el PSOE.

Així ho ha traslladat a l'instructor Leopoldo Puente durant les més de tres hores que ha durat la seva compareixença, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press. Cal recordar que és la segona vegada que l'empresari declara en seu judicial pel denominat 'cas Koldo', encara que en l'ocasió anterior el Suprem encara no havia assumit la competència i va declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno.

Les fonts presents en l'interrogatori indiquen que de Aldama ha precisat que, d'aquestes presumptes pessigades, una part se la quedava ell; una altra anava destinada a Ábalos; una altra, a l'ex assessor ministerial; i una última part directament al PSOE.

Les mateixes fonts apunten que de Aldama ha ratificat el que ja va dir davant de l'Audiència Nacional: tant el pagament de 15.000 euros al secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, com les comissions de fins a 250.000 euros que va assegurar haver lliurat a Ábalos i 400.000 euros a García.

TRES PISOS "PER A SENYORETES"

També ha dit que va pagar el lloguer de fins a tres pisos d'Airbnb a Madrid als quals acudien tant Ábalos com el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, en companyia de "senyoretes".

De Aldama, que ha contestat a totes les parts, ha descarregat responsabilitats sobre Ábalos i sobre García. I, segons les fonts consultades, no ha assenyalat a ningú nou del Govern de Pedro Sánchez.

En el marc de la seva compareixença, l'empresari també ha aportat aquest dilluns al tribunal copies de diverses converses de Whatsapp que reflectirien el presumpte pagament de comissions per obres, així com un document manuscrit, segons les fonts consultades. De Aldama ja havia aportat davant del Suprem un escrit i annexos amb el que considera proves del que diu.

L'empresari ha arribat aquest divendres en un cotxe acompanyat del seu advocat i de l'amo de l'empresa Desokupa, Daniel Esteve. Aquest últim li ha escortat fins a la porta lateral de l'edifici sense entrar al tribunal. A la sortida, Esteve ha recollit a l'empresari a les portes del Suprem.