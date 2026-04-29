Aldama, després de conèixer Koldo i Ábalos: Estaven "verds" i volien constructores per al "finançament del PSOE"

MADRID 29 abr. (EUROPA PRESS) -
L'empresari i presumpte facilitador del cas Koldo, Víctor de Aldama, ha assenyalat durant la seva declaració com acusat en el judici del Tribunal Suprem que Koldo García, qui va ser assessor de l'exministre José Luis Ábalos, va contactar amb ell perquè estaven "una mica verds" en arribar a Transports després de la moció de censura que va portar Pedro Sánchez a La Moncloa i ha assegurat que mesos després volien que diverses constructores ajudessin al "finançament del Partit Socialista".
"Estaven una mica verds quan havien arribat al ministeri amb més pressupost d'Espanya, una cartera important, un lloc que per ells era nou", ha assegurat Aldama aquest dimecres sobre els seus primers contactes amb Koldo i Ábalos a partir del juny del 2018.
Aldama ha indicat que a l'aleshores ministre i a Koldo els "interessava molt" Sud-amèrica, perquè "sembla que Ábalos controlava molt Colòmbia per anteriors activitats: "Volien desenvolupar més convenis i expandir-se més, per dir-ho d'alguna manera, en que Espanya i empreses espanyoles s'expandissin més a Sud-amèrica".
Dit això, ha declarat que va traslladar que tenia contactes tant a Mèxic com a l'Equador i Veneçuela, i que es va reunir amb Koldo i Ábalos al Ministeri amb Mèxic com a prioritat, ja que era el que més els interessava "per començar a col·laborar".
"El mes d'agost és la primera vegada que Koldo em presenta el ministre. Me'l presenta al Ministeri i me'l presenta al seu despatx", ha assegurat.
ELS PAGAMENTS MENSUALS DE 10.000 EUROS
Mesos després, el 2019, l'aleshores assessor li va dir que li presentarien "empreses constructores". "Com tu t'hi dediques, segurament molts d'ells ja els coneixes, que ja treballen pel Ministeri i d'alguna manera nosaltres hem de veure com poder-los ajudar", ha manifestat que li va dir Koldo.
"No és cap ajuda, però es parla de la paraula ajuda, de 'com ens podem ajudar perquè ells s'emportin la licitació, que al final se l'emportaran, però si els ajudem a que la guanyin, doncs podrem tenir un rendiment que ens cal per al finançament del partit", ha afegit.
Aldama ha assenyalat que va preguntar "qui facturarà això" i Koldo li va respondre que "no es pot facturar": "Tu has de parlar amb ells, i tu seràs el nexe, perquè les empreses han de pagar en efectiu".
"Aleshores jo aquí ja entenc que no és una donació a l'ús i que estem fent una cosa il·legal, en què d'alguna manera no em sento del tot còmode, però tampoc incòmode. Veig l'oportunitat, i el que vull és continuar treballant i que em continuïn donant coses, que al final és pel que estava fent tot l'esforç, i estava posant tots els meus contactes damunt la taula, per guanyar-me la seva confiança", ha postil·lat.