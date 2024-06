Alcaraz (CIAC) crida l'automoció a assolir una "competitivitat industrial sostenible"

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC), Sergio Alcaraz, ha instat el sector a Catalunya a assolir un "nivell de competitivitat industrial sostenible", en la setena edició del Míting d'Auto.

Entre els reptes que afronta el sector, ha destacat les cadenes de subministrament "inestables", l'entrada de nous competidors a Europa, la necessitat d'inversions per a la transformació digital i la incorporació de factors de sostenibilitat i circularitat, segons un comunicat de l'entitat d'aquest divendres.

L'entitat ha defensat que "és el moment de deixar enrere el passat i abraçar un futur més innovador i connectat" i ha assenyalat que les noves tecnologies obren la porta a noves oportunitats.

No obstant això, també ha advertit que "la tecnologia per si sola no és suficient", motiu pel qual ha reivindicat formació perquè els professionals del sector en puguin treure el màxim rèdit.

El CIAC preveu desenvolupar quatre eixos estratègics en els pròxims anys: col·laboració i aliances; innovació i digitalització; sostenibilitat i circularitat, i prospectiva i adaptació.

L'entitat va reconèixer l'empresa Meleghy Automotive Barcelona SAU com la millor en automoció de l'any, Ausil Systems amb el premi al millor pla d'internacionalització, I2CAT per la millor estratègia d'innovació i Farguell Group per la professionalització del seu equip.