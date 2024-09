Alcaldes de municipis propers a l'Aeroport del Prat demanen al Govern que se'ls tingui en compte

Viladecans i Gavà esperen la proposta de la Generalitat, Castelldefels s'oposa i El Prat tem per la Ricarda



BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

Els alcaldes del Prat de Llobregat, Castelldefels, Viladecans i Gavà (Barcelona) demanen a la Generalitat que tingui en compte les seves reivindicacions i preocupacions en l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, després que el Govern hagi reactivat la comissió tècnica que abordarà com millorar aquesta infraestructura.

Ho han expressat en declaracions a Europa Press, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegurés aquest dilluns que "desbloquejar la situació és crucial per a la connectivitat i per a l'economia catalana".

L'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Mijoler (Comuns), ha defensat que els municipis propers a la infraestructura "tenen molt a dir", per la qual cosa ha emplaçat a Illa a escoltar les seves opinions, encara que no formin part de la comissió tècnica entre Generalitat i Govern.

Per la seva banda, el primer edil de Castelldefels, Manu Reyes (PP), ha retret al Govern que no s'hagin posat en contacte amb els municipis afectats per conèixer la situació que afronten els veïns, mentre que l'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz (PSC), confia que la Generalitat es posarà en contacte amb els municipis afectats en un futur.

En aquest sentit, l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia (PSC), ha assegurat que Illa ja ha visitat Gavà i coneix l'opinió dels veïns: "Ja fa molts anys que està preocupat i escoltant i donant la seva opinió sobre certs temes".

PROPOSTES CONCRETES

Ruiz ha advocat perquè les ciutats afectades esperen "al fet que es posin proposters sobre la taula", després d'opinar que l'ampliació de l'Aeroport no ha prosperat en anteriors ocasions per un excés d'alternatives.

Mijoler ha assegurat que per augmentar la capacitat de l'Aeroport de Barcelona no és necessari allargar la tercera pista cap a l'espai natural de la Ricarda, una acció a la qual El Prat s'oposa completament.

"La infraestructura no pot créixer més enllà dels seus límits, a l'altre costat de la tanca, on acaba l'Aeroport i comencen els espais naturals", i ha defensat altres mesures per evitar l'impacte mediambiental, com la terminal satèl·lit o operar més vols a la nit.

VOLS PER SOBRE DELS MUNICIPIS

Per la seva banda, Ruiz ha augurat que l'ampliació del Prat tindria un impacte "molt positiu" per Viladecans, perquè creu que està rebent molta activitat econòmica i seus de grans companyies per la presència de la infraestructura.

Badia s'ha mostrat a favor de millorar la infraestructura, encara que ha dit està en contra de qualsevol operativa "que augmenti el soroll per damunt" de Gavà, i ha confiat que els tècnics i especialistes trobaran la fórmula adequada.

Ha descartat el canvi d'operativa de les pistes perquè siguin independents i els avions sobrevolin les poblacions, com va proposar ERC: "Està parlat amb Madrid, està parlat amb Aena, està parlat amb el govern anterior de la Generalitat i, evidentment, amb el govern actual, que ja tenia aquest posicionament".

OPOSICIÓ "TOTAL I ABSOLUTA"

Reyes ha expressat la seva oposició "total i absoluta" a l'ampliació de la infraestructura, en considerar que comporta que més avions sobrevolin el terme municipal que dirigeix, i ha advocat per solucions vinculades als aeroports de Girona i Reus (Tarragona).

Així, ha rebutjat el conjunt de propostes d'ampliació plantejades perquè, al seu judici, cap d'elles comporta la reducció de vols sobre Castelldefels: "La proposta que a mi em semblaria l'adequada seria la que revista el nombre d'avions que passen sobre el terme municipal".