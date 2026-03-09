Alca Technologies s'uneix al DFactory Barcelona amb solucions innovadores de robòtica col·laborativa

BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
L'empresa italiana Alca Technologies, especialitzada en solucions innovadores de robòtica col·laborativa, s'ha unit al DFactory Barcelona del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informa l'ens en un comunicat aquest dilluns.
L'obertura de les noves instal·lacions permet a la companyia reforçar la seva presència internacional i "consolida Barcelona com un pol estratègic per al desenvolupament de tecnologies avançades a Europa".
L'aterratge "impulsarà l'adopció de robòtica col·laborativa en el teixit empresarial, especialment entre petites i mitjanes empreses", ha explicat el CZFB.
El CEO de l'empresa, Alessio Carignola, ha explicat que el DFactory ofereix "un entorn idoni per avançar en innovació col·laborativa i acostar" les seves solucions a les empreses que volen transformar els seus processos industrials.
El president executiu del CZFB, Pere Navarro, ha celebrat que l'espai "es consolida cada dia més com un pol d'atracció per a companyies que lideren la indústria 4.0 a nivell internacional".