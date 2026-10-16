Albiol, sobre si encapçalarà la llista del PP per Barcelona: "A mi no m'ha trucat Feijóo"

CARLOS LUJAN - EUROPA PRESS
ALACANT 16 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha manifestat sobre si encapçalarà o no la llista del PP per la circumscripció de Barcelona en les eleccions generals del 29 de novembre que, ara per ara, el líder nacional del partit, Alberto Núñez Feijóo, no li ha trucat.
"Em fa una pregunta que l'ha de fer a Alberto Núñez Feijóo, si el meu nom està damunt la taula o no. Jo soc alcalde de Badalona, ajudaré el meu partit en tot allò que em demani que sigui compatible amb l'alcaldia", ha afirmat en unes declaracions als mitjans durant una visita institucional a Elx (Alacant).
I ha continuat: "Per tant, a partir d'aquí, jo estic col·laborant en la campanya. La llista la fa Alberto Núñez Feijóo, especialment en els nomenaments de cap de llista. A mi no m'ha trucat, em sembla que no ha trucat a molta gent o no ha trucat a ningú. I jo soc aquí, doncs bé, doncs per donar un cop de mà al meu partit, però sempre, insisteixo, i això és important, compatible amb l'alcaldia de Badalona".