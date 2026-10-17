Albiol será el candidato del PP por Barcelona en las generales

David Oller - Europa Press
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, serà el candidat del PP al Congrés per Barcelona en les properes eleccions generals del 29 de novembre.
El partit ho ha anunciat aquest dissabte en una publicació a 'X', en la qual presenten Albiol com un "fitxatge d'altura per a una Espanya que necessita persones amb idees clares".
COMPROMÍS AMB BADALONA
Albiol ha assegurat en un missatge al seu compte de 'X' que continuarà sent alcalde de Badalona i que el seu compromís de present i futur amb la ciutat "continua intacte".
"Vull portar la veu de Badalona i de la resta de municipis de Catalunya al Congrés dels Diputats, per defensar temes que afecten directament els nostres veïns: acabar amb les ocupacions il·legals, combatre la multireincidència i el control de la immigració irregular", ha explicat.
Ha afegit que accepta la responsabilitat de ser candidat amb "orgull, il·lusió i un enorme sentit del compromís".