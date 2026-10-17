Publicat 17/10/2026 15:53

Albiol serà el candidat del PP per Barcelona en les generals

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
David Oller - Europa Press

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, serà el candidat del PP al Congrés per Barcelona en les properes eleccions generals del 29 de novembre.

El partit ho ha confirmat aquest dissabte en un missatge a 'X', en el qual presenten a Albiol com un "fitxatge d'alçada per una Espanya que necessita persones amb idees clares".

L'alcalde de Badalona va assegurar aquest divendres en declaracions als mitjans a Elx (Alacant) que ajudaria al partit en tot el que li demanessin que "sigui compatible amb l'alcaldia".

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