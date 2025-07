Albiol rebutja que el PP visiti Puigdemont a canvi d'un possible suport a una moció

Sí que defensa parlar amb Junts per arribar a pactes, però no a un acord de legislatura

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha rebutjat la possibilitat que el PP visiti el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Bèlgica a canvi d'un hipotètic suport a una moció de censura: "Jo crec que el PP no pot arribar a aquest extrem".

"Carles Puigdemont és una persona fugida de la justícia, s'hi pot estar d'acord o no, però és així, i això ara ho han de resoldre els tribunals europeus. Però si el plantejament és, jo et dono el meu suport a una moció de censura si et vens a fer una fotografia amb mi a Waterloo, jo crec que el PP això no ho pot acceptar", ha recalcat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Es tracta, segons Albiol, d'una qüestió de forma i de dignitat institucional en assegurar que una visita a Bèlgica per reunir-se amb Puigdemont significaria retre-li "homenatge", una fotografia que ha dit textualment que seria humiliant.

No obstant això, sí que ha defensat que el PP pugui negociar i tenir converses amb Junts, més enllà de les diferències, per abaixar impostos a Catalunya i a la resta d'Espanya, ha dit a tall d'exemple.

VA COINCIDIR AMB PUIGDEMONT

"Amb els dirigents de Junts crec que s'hi pot parlar, tot i que sigui per no posar-nos d'acord", ha manifestat Albiol, que ha explicat que fa 3 o 4 mesos va coincidir amb Puigdemont al Parlament Europeu, que van parlar de manera molt correcta i que hi ha fotografies d'això, ha especificat.

Ha exposat que el que plantegen a Junts és que donin suport a una possible moció de censura per anar a eleccions i després ja veure què passa, tot i que ha afegit que "és evident que no es pot fer un acord de legislatura amb Junts".

Malgrat discrepar de la posició que defensa el president del PP català, Alejandro Fernández, sobre aquesta qüestió, ha apuntat que a la formació d'Alberto Núñez Feijóo no són "una secta" i no és obligatori que tothom pensi igual.

A més a més, ha exposat que el que vol el PP és governar en minoria i arribar a acords amb tothom excepte amb Bildu, i ha dit que veu difícil que alguns dels partits que continuen donant suport al president del Govern central, Pedro Sánchez, ho puguin continuar fent gaire més.

"No crec que pugui arribar, amb aquest clima i dinàmica, ni a finals d'any", ha vaticinat.

I és que, segons Albiol, hi ha un sector de Junts que li ha explicat que no li agrada "aquesta inestabilitat i ser-ne copartícips, no per acció però sí segurament per omissió, de l'espectacle que s'està vivint", per la qual cosa ha demanat a aquesta formació i a la resta que fan costat a Sánchez que escoltin els seus votants i aparquin els seus interessos.

"NO M'AGRADA VOX"

"A mi no m'agrada Vox", ha destacat també en preguntar-li per possibles acords amb la formació que lidera Santiago Abascal, tot i que els populars governen amb ells en algunes comunitats.

Més enllà del sentiment de pertinença a Espanya, Albiol ha detallat que no comparteix el posicionament de Vox en les polítiques sobre les dones, en "gran part" de les seves polítiques d'immigració i en polítiques europees, entre altres qüestions.