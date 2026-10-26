Albiol (PP) veu un "menyspreu" de Sánchez als afectats pels aldarulls a Barcelona

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP a les eleccions generals per Barcelona, Xavier García Albiol, ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, el seu "absolut menyspreu" als afectats pels aldarulls d'aquest dissabte a la capital catalana, que ha relacionat amb una 'guerra híbrida'.
En declaracions als mitjans aquest dilluns a la plaça Catalunya, acompanyat pel president del PP a l'Ajuntament de Barcelona i candidat a l'alcaldia, Daniel Sirera, ha lamentat que a Sánchez "se li omple la boca de dir que és el defensor de la pau" però no ha enviat ni una paraula d'afecte als veïns i comerciants.
Respecte als orígens dels aldarulls, els ha emmarcat en un escenari de 'guerra híbrida': "No és un acte de quatre delinqüents que rebenten una botiga, és conseqüència d'una organització per delinquir i per rebentar la ciutat de Barcelona".
Així mateix, ha sostingut que, si s'han produït aquests fets, és perquè hi ha un "brou de cultiu" generat per, segons ell, la simpatia de l'exalcaldessa de Barcelona i candidata del Front Ampli a les generals, Ada Colau, i pels anteriors governs de la Generalitat.
En aquest sentit, ha assenyalat la permissivitat d'aquestes administracions amb una sèrie d'activitats que, segons ell, amb l'excusa de defensar el dret a l'habitatge, entre altres aspectes, "s'han anat organitzant de determinada manera que han arribat a les conseqüències" que es van veure dissabte a la nit.
PERFIL
Albiol també ha fet referència al perfil dels detinguts en els aldarulls, 128 en total: "Més de la meitat dels detinguts eren menors d'edat i una part molt important eren persones o del Magrib o de segona generació", ha afirmat.
"No ens podem enganyar ni tapar les orelles davant l'evidència", ha sostingut el dirigent popular, que ha relacionat els avalots amb el seriós problema d'integració a la societat d'una part de la població migrant que ha vingut a viure a Espanya.