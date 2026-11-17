BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP al Congrés per Barcelona i alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha celebrat l'acord assolit entre Grècia, Àustria, Alemanya, Dinamarca i els Països Baixos amb Ruanda per obrir un centre de deportació de migrants: "A mi em sembla fantàstic".
En una entrevista a Ràdio 4 i La 2Cat aquest dimarts recollida per Europa Press, Albiol ha assegurat que, si depengués d'ell, donaria suport a la proposta, i ha instat a començar a "fer arribar un missatge que a Europa no pot entrar, especialment a Espanya, tothom de manera il·legal".
El candidat ha tornat a demanar que s'enviï l'armada a la frontera marítima per "coaccionar les màfies", i ha qüestionat que els caiucs que arriben a les illes Canàries puguin recórrer tota la distància des de Dakar (Senegal) sense l'ajuda de vaixells de les màfies.
"Espanya el que no pot ser és que s'hagi convertit en una ONG. És una autèntica barbaritat. Hi ha partits que diuen que hem de crear un corredor segur per a aquestes persones. Fem-ho més fàcil, enviem avions a Dakar, els carreguem i els portem", ha dit.
I ha criticat que les persones immigrants que arriben a Espanya "al cap d'un mes, de dos mesos, els deixen tirats i han d'estar vivint en barraques al costat de la ronda Litoral" de Barcelona, per la qual cosa ha qualificat d'hipòcrita el Govern central.