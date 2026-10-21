Albiol (PP) recepta replantejar el model lingüístic davant la pèrdua d'espai del català

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre, Xavier García Albiol, ha receptat un replantejament general de l'ús del català per recuperar l'espai que està "perdent".
"No s'han bolcat mai tants diners per part de les administracions catalanes en el tema de la promoció del català, de l'ús del català, i l'evidència està demostrant que cada dia es parla menys el català", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
També ha demanat garantir l'ensenyament i aprenentatge del castellà, que afirma que està garantit a les grans ciutats, però que veu que en altres zones, com a l'interior de Catalunya, hi poden haver "dificultats".
SUPORT DE JUNTS
Preguntat per si creu que Junts pot donar suport a una investidura del PP després de les eleccions del 29 de novembre, ha expressat que ho veu "molt complicat" perquè acusa el partit de Carles Puigdemont de tenir un posicionament bastant radicalitzat en clau nacional.
Sobre l'encàrrec del president del PP i candidat a la presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, per liderar la ponència d'una llei 'antiocupació' al Congrés, Albiol ha expressat que li fa "molta il·lusió" i veu complementari el seu paper a la cambra baixa amb ser primer edil del consistori de Badalona.