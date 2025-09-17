Albiol (PP): "No ha de ser descartable" un pacte del PP i Junts per a una moció de censura a Sánchez

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dimecres que "no ha de ser descartable" un acord entre el PP i Junts per tirar endavant una moció de censura al president del Govern central, Pedro Sánchez.
"Podem ser capaços de posar-nos d'acord per celebrar una moció de censura i convocar automàticament unes eleccions al cap de 55 dies", ha dit en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en què ha assenyalat que els dos grups tenen punts d'entesa en qüestions econòmiques malgrat les diferències en l'àmbit nacional.
Ha assegurat que pot "entendre" per què Junts no està per la tasca de formar part d'una eventual moció de censura a Sánchez, i ha incidit que no es creu les paraules del líder de Junts, Carles Puigdemont, quan va augurar a l'agost que aquesta tardor, segons ell, passarien coses que no han passat fins ara.
Ha expressat que els postconvergents saben que no trobaran un president espanyol "que puguin esprémer tant com poden esprémer per la seva feblesa política en aquests moments Pedro Sánchez"
"El millor escenari per a Carles Puigdemont és que al Govern central hi hagi un president feble com Pedro Sánchez", ha dit.