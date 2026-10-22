Albiol (PP) sobre Milei: "No té les formes més adequades per ser el president d'un país"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Badalona (Barcelona) i candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dijous que el president de l'Argentina, Javier Milei, "segurament no té les formes més adequades per ser el president d'un país".
Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press en preguntar-li pels insults que el mandatari argentí va proferir contra el president espanyol, Pedro Sánchez, a qui va dir dictador, corrupte i lladre, i va animar a fer fora "els socialistes a puntades de peu" del poder.
Albiol ha assegurat que hi ha expressions que "grinyolen bastant" i ha dit que Milei hauria de ser més polit, després de també faltar al respecte a periodistes durant la seva visita a Espanya.